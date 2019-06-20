20.06.2019 17:09
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Ordu'da cezaevinden firar etti, Kırklareli'de yakalandı

Ordu

ORDU Açık Cezaevi'nden firar eden B.G. Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde üzerinde 2 tabanca ile yakalandı.

ORDU Açık Cezaevi'nden firar eden B.G. Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde üzerinde 2 tabanca ile yakalandı.
Kıyıköy beldesi belediye plajı bölgesinde devriye görevi yapan Vize İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri B.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu. B.G.'nin yapılan soruşturmasında, 'Kasten öldürme', '2 ruhsatsız tabanca bulundurma', '3 yaralama','hükümlü ve tutukluların kaçması' suçlarından aranma kaydı olduğu belirlendi. Hakkında kesinleşmiş 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan G.B., tutuklanarak, Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


- Kırklareli
Kaynak: DHA
Kıyıköy, Vize, Kırklareli, Güncel

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