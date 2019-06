Ordu'da çiftçilere hayvancılık desteği

Ordu'da, 15 çiftçiye 300 damızlık dişi ve 30 damızlık koç olmak üzere toplam 330 Bafra koyunu dağıtımı gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen "Koyunculuğun Geliştirilmesi" projesi kapsamında çiftçilere yönelik 330 Bafra koyununun dağıtım programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesindeki mezbaha sahasındaki programda yaptığı konuşmada, büyük yatırımlar yaptıklarını ancak bu etkinliğin üretim açısından önemli olduğunu söyledi.

Fındığın yöre için önemli bir ürün olduğunu belirten Güler, şöyle konuştu:

"Meralarımızın azlığını söyleyebiliriz ama bizim fındık bahçelerimizin altı mera aslında. Fındık bir ay uğraşılan bir ürün değil. 11 ay da onun bahçesi, hatta 12 ay bahçesi koyunculukta da, tavukçulukta da kullanılabilecek. Aynı zamanda tarımda bitkisel üretimde ikinci, üçüncü üründe kullanılacak alanlar. Çinliler ormanların ve ağaçların altını da kullanıyorlar. Hem buharlaşmayı önlüyor, hem de yeni ürünler ortaya çıkıyor. Bu bakımdan 'düşünen Ordu' derken, fındık bahçelerimizin dibini de düşüneceğiz."

Güler, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ayrıca bakan arkadaşım Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyorum. Biz bunları parasıyla aldık, hibe felan değil. Hepsini belediye olarak paralarını ödedik, sizlere emaneten veriyoruz. İnşallah sizler de bunları çocuklarımız gibi bakarak, her bir kuzuyu yeniden üretime hazırlayarak büyük bir zenginliği başlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ise ülke nüfusunun her geçen gün arttığını ve buna bağlı gıda gereksimini artış gösterdiğine işaret etti.

Bu noktada küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin, kırmızı et üretiminin arttırılması adına geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Ülkemizde 2010 yılından itibaren koyun mevcudumuzda bir artış yaşanmıştır. Bu, ilimizde de 2010 yılından itibaren düzenli olarak her yıl koyun mevcudumuzda bir artış söz konusudur." diye konuştu.

Yılmaz, dağıtılan ırkın ikizlik oranı yüksek olduğu için çok sayıda yavru elde edileceğini anlatarak, "Bu elde edilen yavrular 5 yıl süreyle tarafımızdan büyükşehirle beraber takipleri yapılacak. Bu takipler sonucunda elde edilen yavrular da damızlık olarak değerlendirilip, kısa sürede bu ırkın ilimiz geneline yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çekilen kura ile çiftçilere 300 damızlık dişi ve 30 damızlık koç olmak üzere toplam 330 Bafra koyunu dağıtıldı.

