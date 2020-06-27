Ordu'da çıkan yangında dumandan 6 kişi etkilendi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 15 katlı 3 bloktan oluşan apartmanların kazan dairesinde çıkan yangın sonucu 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da çıkan yangında dumandan 6 kişi etkilendi
27.06.2020 21:56 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:43
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 15 katlı 3 bloktan oluşan apartmanların kazan dairesinde çıkan yangın sonucu 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Evkaf Mahallesi'nde yaklaşık 80 kişinin kaldığı apartmanda henüz nedeni belirlenmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın nedeni ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri intikal etti. Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken duman sonucu üst katlarda oturan apartman sakinleri dumandan etkilendiler. Tedbir amaçlı Fatsa Devlet Hastenesi ve Medi Tech Hastanesine kaldırılan sakinlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulunan Evkaf Mahallesi Azası Şuayip Ağçık, "Kablolardan dolayı yangın çıktığını öğrendik. Dumandan etkilenen vatandaşlar hastanelere tedbir amaçlı götürülerek tedavi altına alındılar. Herkesin sağlık durumu çok şükür iyi. Yangın nedeni ile maddi hasar meydana geldi" dedi.

Çıkan yangın nedeni ile apartman sakinleri bir süre dışarıda kalarak itfaiyenin söndürme ve havalandırma çalışmalarını takip ettiler. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Haber

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