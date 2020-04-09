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Ordu'da cinayet

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

09.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:36
Ordu'da cinayet

Ordu 'nun Korgan ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.


Olay, ilçeye bağlı Yukarıkozpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Murat Azer'in aracına henüz kimliği belirlenemeyen bir sebeple tabanca ile ateş açıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, kurşunların isabet ettiği Azer'in, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Savcılık konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Korgan, Ordu, 3. Sayfa
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