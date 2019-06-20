Ordu'da çöp kamyonunda sıkışan işçi öldü

Ordu
'nun Korgan
ilçesinde çöp kamyonunda sıkışan işçi öldü.
Temizlik görevlisi olarak çalışan Asım Çelgin, Korgan Belediyesine ait çöp kamyonunun boşaltılan kısmında çalışma yaparken kapakların hareket etmesi sonucu sıkıştı.
Çelgin'in arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, Çelgin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık incelemesinin ardından Çelgin'in cesedi Korgan Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.