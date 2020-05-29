Ordu'da cuma namazı sevinci

Ordu'da, ibadete açılan camilere giden vatandaşlara, seccade, maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Ordu'da cuma namazı sevinci
29.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:56
Ordu'da, ibadete açılan camilere giden vatandaşlara, seccade, maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle bir süredir toplu ibadete kapatılan camiler, haftalar sonra cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı. Ordu'nun da birçok ilçesinde cami avlusunda maske takarak, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde namaz kılındı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, namaz kılınacak camilerde, sabahın erken saatlerinden itibaren emniyet güçleriyle birlikte önlem aldı. Cami avluları yıkanarak, dezenfekte edildi. Namaz kılmak için camiye gelenlere dezenfektan ve maske dağıtıldı. Seccadesi olmayan vatandaşlara ise seccade verildi. Altınordu, Fatsa, Ünye ve Gülyalı merkezde bulunan camilerin avlularında, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde namaz kıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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