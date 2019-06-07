Ordu'da dananın boynuzla yaraladığı kişi öldü

Ordu
'nun Perşembe
ilçesinde, dananın boynuzla yaraladığı kişi yaşamını yitirdi.
Bekirli Mahallesi'nde yaşayan Rüstem Eroğlu (70), fındık bahçesinde bulunan danasını beslemek için yanına gitti.
Bu sırada dananın boynuzla yaraladığı Eroğlu, yere düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Beş çocuk babası Eroğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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