13.06.2019 22:18
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Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındıORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk tedavi altına alındı.

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı
ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk tedavi altına alındı.
Olay, Akyazı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denizde boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk olduğunu gören vatandaşlar, hemen müdahale ederek onu sudan çıkarttı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye götürülen çocuk, tedavi altına alındı.
Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen 10 yaşlarındaki çocuğun tedavisi sürerken, polis ekipleri konuyla alakalı tahkikat başlattı.Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı
Kaynak: İHA
Altınordu, Ordu, 3. Sayfa

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