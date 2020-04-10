Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ordu'da deprem korkusuyla geceyi sokakta geçirdiler

Ordu'da deprem korkusuyla geceyi sokakta geçirdilerORDU'nun Korgan ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü.

10.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:45
Ordu 'da deprem korkusuyla geceyi sokakta geçirdiler
ORDU'nun Korgan ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Sosyal medyada yeniden deprem olacağı yönünde yayılan söylenti ve yapılan paylaşımlar üzerine bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak geceyi sokakta geçirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 00.23'te merkez üssü Ordu'nun Korgan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli endişeye yol açarken, can ve mal kaybı yaşanmadı. İl genelinde de depremi hisseden vatandaşlar panikle evlerinden sokağa çıktı. Depremin ardından sosyal medyadan paylaşılan yıkılmış bina fotoğrafları ise paniğe yol açtı. Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak depremle ilgili herhangi bir hasarın olmadığını, paylaşılan görsellerinde gerçek olmadığını duyurdu.
ASILSIZ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KORKUTTU
Korgan ve Kumru ilçesinde gece boyunca artçı depremlerin devam edeceği yönünde sosyal medya paylaşımlarından endişe duyanlar, geceyi sokakta geçirdi. Vatandaşlar, evlerinin önünde ateş yakarak battaniyeye sarılıp sabahladı.
'CAMA TIRMANDIM ATLIYORDUM ANNEM TUTTU'
Ailesiyle geceyi dışarıda geçiren Esra Tüzülcü, 'O korkuyla cama tırmandım, atlıyordum annem tuttu balkona geçtik. Can havliyle ne yapacağımızı bilemedik. Gece yine deprem olacağını söylüyorlar, bilmiyoruz ne olacak. Bizde dışarıya çıktık bekliyoruz, çok korktuk' dedi.
Meryem Tüzülcü de deprem esnasında yeni yattığını belirterek, 'Yeni uykuya dalmıştım, yatıyordum. Bir uğultu duydum, çocuğu kucağıma alıp fırladım dışarıya. Sosyal medyada yeni sallantı olacakmış diyorlar, bizde korkudan içeriye gidemedik bekliyoruz' şeklinde konuştu.
Yılmaz Bibi ise, depremin hemen ardından ilçede panik oluştuğunu, sosyal medyada asılsız paylaşımlarla vatandaşların daha da tedirginleştiğini belirterek, 'Depremi duyan dışarıya fırladı, ilçe merkezinde birikmeye başladı. Hemen maske dağıtmaya başladık. Vatandaşlarımız sosyal medya paylaşımlarının asılsız olduğunu rahat bir nefes aldı. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yok' dedi. Ordu’da deprem korkusuyla geceyi sokakta geçirdiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Deprem, Korgan, Ordu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Haberler
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Tedbirlere uyan ve sadece 30 vaka görülen kent, en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve sadece 30 vaka görülen kent, en güvenli büyükşehir oldu
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Haberler ›› Güncel ››Ordu'da deprem korkusuyla geceyi sokakta geçirdiler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:32: Tatil harçlıklarını kampanyaya bağışladılar - Haber 10:32: Kaymakamlık personelinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 128 bin TL bağış - Haber 10:32: Adana sokaklarında koronavirüs etkisi - Haber 10:32: Gercüş'te "Evde Hayat Var, Kitap Okumakta Yarar Var" Projesi - Haber 10:30: Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı - Haber 09:57: 1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler 17:10: Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda! - Haber