Ordu'da derede balık ölümleri

Ordu
'nun Ünye
ilçesinde, Curi Deresi'nde meydana gelen balık ölümleri sonrası bölgeden incelenmek üzere numune alındı.
Alınan bilgiyegöre, ilçenin Sahilköy Mahallesi'ndeki Curi Deresi'nde balık ölümleriyaşandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbarüzerine olay yerine gelen ve balık ölümlerinin nedenini tespit için çalışma başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dereden balık ve sunumunesi aldı.
Ekipler,alınan balık numunelerini Veteriner Kontrol Merkez
AraştırmaEnstitüsüne, su numunelerini ise Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderdi.
İlçede 2014 ile2015 yıllarında Tabakhane Deresi'nde, 2016'da ise Söğütlü
Deresi'nde yazaylarında çok sayıda balık ölümü yaşanmıştı. Yapılan incelemelerde balıkölümlerinin anlık deşarj, derede suyun durgunluğu ve sudaki oksijenyetersizliğinden kaynaklandığı tespit edilmişti.