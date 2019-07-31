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Ordu'da dereye 5 bin yavru alabalık bırakıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde dereye 5 bin yavru kırmızı benekli alabalık bırakıldı.

31.07.2019 17:12 Ordu'da dereye 5 bin yavru alabalık bırakıldı
Ordu'nun Ünye ilçesinde dereye 5 bin yavru kırmızı benekli alabalık bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefliği tarafından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle ilçeye bağlı Ağudere Mahallesi'ndeki Ağudere Deresine 5 bin yavru kırmızı benekli alabalık salındı.

Mahalle muhtarı Muhittin Ocak, balık neslini çoğaltmak amacıyla yürütülen çalışma için Kaymakam Ümit Hüseyin Güney'e ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Yetkililer, yavru alabalıkların iki yıl sonra yetişkinliğe ulaşacağını ve 3 yılın sonunda da yumurta bırakacakları belirterek, vatandaşların 3 yıl boyunca av yapmaması gerektiğini kaydetti.

Etkinliğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım ve mahalle sakinleri katıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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