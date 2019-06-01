Ordu'da dilenci denetimleri

Ordu
'da zabıta ekipleri, vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı
ekiplerinin dilenciliği kendilerine meslek seçmiş kişilerin vatandaşlardan para toplamalarını engellemeye yönelik çalışmaları başarılı şekilde yürüttüğü belirtildi.
Dilencilere karşı Altınordu Zabıta Müdürlüğü
ve Altıordu Emniyet Müdürlüğünün destekleriyle operasyon gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, zabıta ekiplerinin ana caddelerde, sokak aralarında ve özellikle cami avlularında sıklaştırılan denetimlerle vatandaşlara rahatsızlık veren dilencilere göz açtırmadığı vurgulandı.
Bugün yapılan denetimlerde cami önlerinde halkın duygularını istismar ederek dilenen 8 kişinin zabıta merkezine getirildiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Adres tespiti ve üst taraması yaptırılan dilencilerden çıkan 614 liranın kamuya geçirilmesi için encümene havale edildi. Bayram öncesi denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri, manevi duygulardan yararlanarak toplumda rahatsızlığa neden olan dilencilere karşı 7 gün 24 saat esaslı çalışmalarını sürdürecek. Gece teravih namazı sonrası dilencilere göz açtırmayan zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı
'nda da duygu istismarcılarına karşı tetikte olacak."
Açıklamada, vatandaşların duyarlı olarak bu gibi kişileri Alo 153 hattına ihbar etmeleri istendi.
Kaynak: AA
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