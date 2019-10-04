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Ordu'da dilencilere yönelik operasyon

Ordu'da, dilencilere yönelik yürütülen operasyon kapsamında, 10 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

04.10.2019 15:57Ordu'da dilencilere yönelik operasyon
Ordu'da, dilencilere yönelik yürütülen operasyon kapsamında, 10 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri, Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde dilencilik yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan 10 dilenci şahıs emniyete götürüldü. Haklarında, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari işlem yapılan dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konulurken, operasyonların süreceği öğrenildi. - ORDU

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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