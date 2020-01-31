Haberler » 3. Sayfa » Ordu'da doğal gaz ana hattında patlama ve yangın - Haberler

Ordu'da doğal gaz ana hattında patlama ve yangın

Ordu'nun Ünye ilçesinde doğal gaz ana boru hattında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

31.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:13Ordu'da doğal gaz ana hattında patlama ve yangın
'nun ilçesinde doğal gaz ana boru hattında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

İlçeye bağlı Yaz Konağı Mahallesi'nde bulunan doğal gaz ana şebeke hattında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama yaşandı. Patlama sonrası etrafa saçılan gazın da etkisiyle yangın çıktı. Şehir merkezinden de görülen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil servis ekipleri ilgililer sevk edildi. Gaz sıkışmasından dolayı çıktığı düşünülen patlama nedeniyle vanalar kapatılırken, Samsun'dan uzman bir ekibin olay yerine intikal etmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Paniğe neden olan ve etkisi devam ettiren yangın sonucu, çevredeki binalar ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Patlamanın nedeni araştırılırken, müdahaleler ise sürüyor. - ORDU

Ünye, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:07  Savaş Gemisi filmi konusu nedir? Savaş Gemisi oyuncuları ve Savaş Gemisi özeti!
09:04  Büyük Hazine filmi konusu nedir? Büyük Hazine oyuncuları ve Büyük Hazine özeti!
08:43  Deren Talu kimdir? Defne Samyeli'nin olan kızı Deren Talu kaç yaşında, mesleği ne?
08:20  Ahmet Ercan kimdir? Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan biyografisi!
04:00  Barış Manço kimdir? Barış Manço nereli? Barış Manço hayatı, biyografisi
1.02.2020 09:35:42