Ordu'da Doktora Sözlü ve Fiziki Saldırı İddiası

Ordu
Üniversitesi (ODÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktora sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, hastanenin Üroloji Servisi'nde, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Ahmet Yüce
'ye görevi başındayken bir hasta yakını tarafından sözlü saldırıda bulunulduğu belirtildi.
Daha sonra doktorun darp edilmek istendiği ve beyaz kod uygulaması çalıştırılarak güvenlik görevlilerinin olaya müdahale ettiği aktarılan açıklamada, saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.
Açıklamada görüşüne yer verilen Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Tevfik Noyan, hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberlerinin son yıllarda günlük sıradan olaylar haline geldiğini kaydetti.
Sağlık çalışanlarının görevlerini büyük bir gayret ve fedakarlıkla yaptığına işaret eden Noyan, "Yaşanan bu tip olayların sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunda düşüşe sebep olacağı aşikardır. Konu ile ilgili tüm paydaşların, sağlıkta şiddetin son bulması noktasında daha hassas davranmaları gerekliliği artık zaruri bir hal almıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Noyan, Yüce'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu tür şiddet olaylarının tekrarlanmamasını diledi.
Ordu
04 Aralık 2018 Salı 18:01