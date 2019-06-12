Ordu'da dolu, fındık ağaçları ve araçlara zarar verdi; 9 kişi yaralandı (2)

9 KİŞİ YARALANDI

Ordu Valiliği, dolunun yağışının etkili olduğu Gürgentepe ilçesinde Kaymakamlık tarafından kriz merkezi oluşturulduğunu bildirdi. Gürgentepe ilçesinde etkili olan dolu yağışında onlarca araç zarar görürken, 9 kişi ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle başından yaralandı. Yaralılar Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aşırı dolu yağışından dolayı çok sayıda aracın camlarında kırılma, kaportalarında ezilme ve çökmeler meydana gelmiştir. Bölgede çok sayıda evin çatısı dolu yağışından etkilenerek, zarar görmüştür. Aşırı dolu yağışından bölgedeki tarım arazileri de olumsuz yönde etkilenmiştir. Aşırı dolu yağışı sonucu evlerin çatısında ve araçlarda oluşan zararlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanlarından oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu tarafından tespit edilecektir. Tarım arazilerinde meydana gelen zararlar ise, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu tarafından belirlenecektir. Meydana gelen dolu afeti nedeniyle Gürgentepe Kaymakamlığımızda Kriz Merkezi oluşturulmuş olup, gelişmeler yakinen takip edilmektedir."

Kaynak: DHA