Ordu'da dolu, fındık bahçelerini vurdu

Ordu'da dolu, fındık bahçelerini vurduORDU'nun Gürgentepe ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkilerken, fındık bahçeleri zarar gördü.

03.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:01
Ordu'da dolu, fındık bahçelerini vurdu
ORDU'nun Gürgentepe ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkilerken, fındık bahçeleri zarar gördü. Gürgentepe'de dün akşam başlayan sağanak, kısa süre sonra doluya dönüştü. Yaklaşık 20 dakika süren dolu, fındık arazilerini etkiledi. Yeşil alanların beyaza büründüğü ilçede ekili arazilerin büyük bölümü de zarar gördü. Gürgentepe Ziraat Odası Başkanı Akın Çalış, dolunun bölgedeki fındık rekoltesini ciddi derecede etkileyeceğini belirterek, "Gürgentepe ve çevresinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu bölgede özellikle fındığa çok ciddi zarar verdi? dedi. Ordu’da dolu, fındık bahçelerini vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Gürgentepe, Ordu, Güncel, Haber

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