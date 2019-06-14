Ordu'da dolu sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor

Ordu
Valisi Seddar Yavuz, kentteki dolu yağışı sonrası konutlara yönelik hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, tarım arazileri ile araçlarda oluşan hasarların tespitine yönelik çalışmaların ise devam ettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Gürgentepe
ilçesinde 12 Haziran'da aşırı dolu yağışı sonucu meydana gelen afetin yol açtığı hasarların tespiti için çalışmalar sürüyor.
Dolu afetinin meydana geldiği andan itibaren harekete geçen Vali Seddar Yavuz tarafından Ordu Türkiye
Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye sokularak, oluşan hasarların tespiti için 3 ayrı hasar tespit komisyonu oluşturuldu.
Konutların çatılarında oluşan zararları tespit etmek üzere İl Afet ve Acil Durum (AFAD
) ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
, tarım arazilerinde meydana gelen zararları tespit etmek üzere İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, araçlarda oluşan hasarları tespit etmek üzere de Gürgentepe Kaymakamlığının teknik ekiplerinden oluşturulan hasar tespit komisyonları dün itibarıyla çalışmalara başladı.
Vali Yavuz, Gürgentepe ilçesinde aşırı dolu yağışı meydana geldiğini ve bunun sonucunda çok sayıda evin çatısı, araç ve tarım arazisinin zarar gördüğünü anımsattı.
Yavuz, hasar tespitine ilişkin şunları kaydetti:
"Perşembe
günü saat 17.00 itibarıyla yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde Gürgentepe ilçemizin 8 mahallesinde 41'i orta hasarlı, 9'u az hasarlı olmak üzere toplam 50 konutun çatısının zarar gördüğü, Gürgentepe ilçemizin 10 mahallesi ile Gölköy
ilçemizin 2 mahallesinde bin 431 çiftçimize ait 18 bin 454 dekar arazide yüzde 20 ile 80 arasında değişen oranlarda tarım arazisinin zarar gördüğü, ayrıca 257 aracın camının kırılması, kaportasının çökmesi gibi zarara uğradığı belirlenmiştir. Konutlara yönelik hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup, tarım arazileri ile araçlarda oluşan hasarları tespit çalışmaları ise devam etmektedir."
Gürgentepe halkına geçmiş olsun dileğinde bulunan Yavuz, Ordu'da daha önce meydana gelen doğal afetlerde olduğu gibi Gürgentepe ilçesinde yaşanan dolu afetinde de devletin tüm imkanlarıyla afetzede vatandaşların yanında olduğunu ve yaraların en kısa sürede sarılacağını vurguladı.