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Ordu'da domuz gribinden bir kişi hayatını kaybetti

Ordu'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.

21.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:16

Son yıllarda sıkça rastlanan hastalıklardan biri olan domuz gribi 'da can aldı. Dün rahatsızlanarakhastaneye kaldırılan ve domuz gribi teşhisi koyulan Yener D., öğle saatlerinde vefat etti.

10 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Gürgentepe ilçesi nüfusuna kayıtlı Yener D., rahatsızlanarak dün özel Ordu Umut Hastanesine kaldırıldı. Domuz gribi teşhisi konulan Yener D., öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Yener D., 10 gün önce 38 yaşına girmiş, eşi ve çocukları ile doğum günü pastası kesmişti.

DOMUZ GRİBİNİN İNSANLARDAKİ BELİRTİLERİ NELER

– Ateş (her zaman değil)

– Titreme

– Öksürük

– Boğaz ağrısı

– Burun akıntısı veya tıkanıklığı

– Sulu, kırmızı gözler

– Vücut ağrıları

– Baş ağrısı

– Yorgunluk

– İshal

– Mide bulantısı ve kusma

Grip belirtileri virüse maruz kaldıktan yaklaşık bir ila üç gün sonra ortaya çıkar.

Belirtiler düzenli grip benzeri tedavilerle tedavi edilebilir. Bununla birlikte, bir doktor hastayı domuz gribi şüphesinin doğruluğu konusunda muayene etmeli ve bireysel semptomların nasıl tedavi edileceği ile ilgili tavsiyelerde bulunmalıdır.

DOMUZ GRİBİ HAKKINDA BİLGİLER

Domuz gribi, nadir durumlarda insanlara geçebilen ve birçok Influenza A virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. En yaygın olarak, domuz gribi H1N1 influenza alt tipindedir. Bununla birlikte, domuz gribi virüsleri bazen H1N2, H3N1 ve H3N2 gibi diğer alt türlerden gelebilir.

İnsanları enfekte eden 2009 domuz gribi salgını H1N1 alt tipiydi. Domuzda gelişmesine rağmen, 2009 salgını virüsünün tamamen domuzdan bulaşmadığını bilmek önemlidir. Virüs, kuş, domuz ve insan gribi türlerinden kaynaklanan grip genlerinin bir kombinasyonunu içerir. İnsanlarda domuz gribinin görülmesi birkaç nedene bağlıdır. Bunlar:

Enfekte domuzlarla temas: Domuz gribine yakalanmanın en yaygın yoludur. Enfekte domuzlarla herhangi bir temas, bulaşma riskini daha olası kılar.

Enfekte olmuş insanlarla temas: Bu, domuz gribine yakalanmanın daha az yaygın bir yoludur, ancak özellikle enfekte olmuş bir kişiyle yakın temasta olanlar için bir risktir.

İnsanları domuz gribi H1N1 suşuna karşı korumak için bir aşı üretildi. Bu, 2009 ve 2010 yıllarındaki grip salgınının ardından piyasaya sürüldü.

Domuz gribinin durumu bir salgından mevsimsel tipte bir Human influenza türüne dönüştü. Özel aşı şimdi daha genel mevsimsel grip aşıları ile değiştirildi.

Ordu'da domuz gribinden bir kişi hayatını kaybetti

Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (15)
YAPILMASI GEREKEN...:Gribin az da olsa ilerleyip hastayı öldürme riski var. . . Bazı tiplerinin öldürme oranı daha yüksek. . . Soğuk algınlığı olanlar , sağlık ocağına gidecek ama şikayetleri 5-6 günü geçer ve şikayetler artarsa tam teşekküllü hastaneye gitmesi gerekiyor. . . . Bunu önceden öngörmek mümkün değil. . . Grip aşısını vurulmakta koruyucu. . . Ama fiyatı yüksek. . . 75 TL civarı. . .
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46:Allah rahmet eylesın
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NE DOMUZU:Domuz gribi kus giribi at gribi vs bunlar hep yalan oyle bir virus yok
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HASA:Beliertiler soguk almis insanla ayni nasil ayirt edecek ki
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. AKKAYONLU:Dış güçlerin işi
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PASTIRMACI MÜLAYİM:domuz gibi olmuş zaten domuz eti yiye yiye . . . bişi olmaz
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SENDEN CACIK BİLE OLMAZ,,:SANA YAZIKLAR OLSUN. ))),
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MÜLAYİM DÜŞMANI:Mülayim efendi sen ne biçim insansın. Her domuz gribi bulaşan insan domuz eti mi yiyor. Bişi olmaz demişsin haberi doğru oku. Ölmüş adamcağız. Çocuklar yetim kadın dul kalmış. Domuz bile senden daha iyidir.
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MEHMET:adam rahmetli olmuş ayakta uyuyon sen
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REDSONIC:SENİ BULUP SANA DA O DOMUZDAN YEDİRTMEK İSTERDİM KARDEŞ. BAŞINA GELMEDEN SENDE ÖLME SAKIN.
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