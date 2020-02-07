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Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Grup Şampiyonası başladı

Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Kız - Erkek Voleybol Grup Şampiyonası başladı.

07.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:38Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Grup Şampiyonası başladı
'da düzenlenen Okul Sporları Kız - Erkek Grup Şampiyonası başladı.

Atatürk Spor Salonunda, 12 ilden sporcuların katılımıyla şampiyonanın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, burada yaptığı konuşmada, organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Her geçen gün tesisleşmeyle birlikte sporcu sayısının hızla arttığını belirten Genç, Ordu'da da sporcu sayısının 70 bine yükseldiğini dile getirdi.

Genç, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

voleybol, Ordu, Spor

Kaynak: AA

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