Ordu'da elma yüklü tır devrildi
Ordu'nun Ünye ilçesinde elma yüklü tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
13.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:40
Ordu 'nun Ünye ilçesinde elma yüklü tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ordu Ünye Devlet Sahil Yolu Nuriye Mahallesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 ADT 434 plakalı elma yüklü tır devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırın devrilmesi sonucu yola savrulan meyve kasaları ve elmalar nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Ünye Belediyesi ekipleri, yolda temizlik çalışması başlattı.
Alınan bilgiye göre, Ordu Ünye Devlet Sahil Yolu Nuriye Mahallesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 ADT 434 plakalı elma yüklü tır devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırın devrilmesi sonucu yola savrulan meyve kasaları ve elmalar nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Ünye Belediyesi ekipleri, yolda temizlik çalışması başlattı.
Kaynak: AA
Etiketler : Sahil Yolu, Ünye, Ordu, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Güncel
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu