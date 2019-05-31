Ordu'da engelli hizmet aracı hizmete başladı

Kaynak: İHA

Ordu Valiliğinin girişimleriyle, engellilerin eğitim, sosyal ve kültürel aktivite, sağlık gibi alanlara yönelik faaliyetlerde kullanılmak ve sosyal ihtiyaçlarına cevap vermek adına hayata geçirilen engelli hizmet aracı görevine başladı.Vali Seddar Yavuz, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının engellilere yönelik projelerinde kullanmalarına imkan verecek şekilde görev yapacak engelli hizmet aracının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne görevlendirilen aracın tanıtımını gerçekleştirdi. Ordu Valiliği girişimleri ile Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesine kazandırılan ve Ordu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uhdesinde görevlendirilen aracın içerisinde engelli bireyin araca, tekerlekli sandalye ile iniş ve biniş imkanı sağlayan servis tipi engelli araç lift sistemi, 3 tekerlekli sandalye aynı anda yer alabileceği alan, 6 oturma koltuğu, araç kenarlarında engelli barları ve engelli güvenlik kelepçeleri bulunuyor.Vali Seddar Yavuz burada yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların ulaşımda yaşadıkları sorunların çözülmesine yönelik son derece donanımlı bir araç temin ettiklerini söyledi. Vali Yavuz, "Engelli kardeşlerimizin yaşadığı sorunları da bilerek, onların karşılaştıkları sorunları bir nebze olsun çözme arzusu ve niyetiyle, valiliğimizin girişimleriyle bu aracı temin etmiş bulunuyoruz. Bundan böyle özellikle engelli kardeşlerimiz aradıklarında herhangi bir yere gitmek istediklerinde, sıkıntılarını sorunlarını çözmek üzere bu aracımız görev yapacaktır" diye konuştu.Aracın, Ordu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uhdesinde hizmet vereceğini hatırlatan Vali Seddar Yavuz, bir farkındalık oluşturmak ve kamuoyunun dikkatine sunmak amacıyla programın düzenlendiğini söyledi.Vali Seddar Yavuz konuşmasının sonunda engellilerin karşılaştıkları sorunlarına değinerek, kaldırım işgallerine dikkat çekti. - ORDU