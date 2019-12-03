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Ordu'da engellilerin yüzü akülü araçla güldü

Ordu'da Büyükşehir Belediyesinin desteği, İkizce Belediyesi, İkizce Kaymakamlığı ve Stichting Gönülden Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında temin edilen akülü araçlar, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

03.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:05Ordu'da engellilerin yüzü akülü araçla güldü
'da Büyükşehir Belediyesinin desteği, Belediyesi, İkizce Kaymakamlığı ve Stichting Gönülden Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında temin edilen akülü araçlar, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
İkizce Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, her insanın bir engelli adayı olduğuna vurgu yaptı.
Çok anlamlı bir günde buluştuklarını ifade eden Güler, "Hepimiz engelli adayıyız. Bir saniye sonramızdan emin değiliz. Bunun bilincinde olarak sizlerle gönül birliği kuruyoruz. Bugün 36 akülü arabayı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza veriyoruz. Sayı olarak büyük rakamlara sahip olmasa da bu işe elini uzatan herkes için büyük bir önem arz etmektedir. Güzel niyetle yapılan her proje anlamlı sonuçlara vesile oluyor. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı ise akülü araçların Hollanda, Samsun, Ünye, Korgan ve ilçedeki bağışçıların katkılarıyla toplandığını söyledi.
Kaygı, desteklerinden dolayı bağışçılara ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'e de teşekkür etti.
Konuşmaların ardından akülü araçlar ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Dünya Engelliler Günü, İkizce, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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