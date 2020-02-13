Haberler » Güncel » Ordu'da eski sahil yolunda göçük - Haber

Ordu'da eski sahil yolunda göçük

Ordu'da Fatsa ilçesinde eski Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana göçük nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

13.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:03
'da ilçesinde eski Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana göçük nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, Fatsa ile Ordu'yu bir bir birine bağlayan ve daha çok akaryakıt taşıyan tehlike arz eden araçların kullandığı eski sahil yolunun Yalıköy Mahallesi'nde heyelanla birlikte göçük meydana geldi.
Yetkililer gerekli önlemleri alarak yolu çift yönlü trafiğe kapattı, araçlar Karadeniz Sahil Yolu'na yönlendirildi.
Karayolları yetkilileri göçüğün meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.
Ordu'da eski sahil yolunda göçük

Karadeniz Sahil Yolu, Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 16:51:24