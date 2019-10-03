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Ordu'da esnaf yaralı güvercine sahip çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde esnaf tarafından bulunan yaralı güvercin yetkililere teslim edilerek koruma altına alındı.

03.10.2019 13:06Ordu'da esnaf yaralı güvercine sahip çıktı
Ordu'nun Ünye ilçesinde esnaf tarafından bulunan yaralı güvercin yetkililere teslim edilerek koruma altına alındı.

İlçenin Kaledere Mahallesi Kazancılar Caddesi'nde esnaf Ahmet Türkmen, bulduğu yaralı güvercini tedavi ettirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefliğine haber verdi.
Ünye Şefi Saygın Yıldırım, yaralı güvercini alarak Veteriner Hekim Ali Güngör'e götürdü.
Kanadından yaralı olduğu tespit edilen güvercin tedavisinin tamamlanması için Doğa Koruma Milli Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.
Yaralı güvercin tedavisin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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