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Ordu'da ev yangını

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

19.07.2019 17:18 Ordu
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, İnkur Mahallesi'nde Şaban Güney'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangını söndürmeye çalıştıkları sırada dumandan hafif etkilenen Şaban ve kardeşi Mustafa Güney'e sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.
İki odanın kullanılamaz duruma geldiği yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA
Güney, Ünye, Ordu, Güncel

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