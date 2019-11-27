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Ordu'da ev yangını

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

27.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:28Ordu'da ev yangını
'nun ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, İnkur Mahallesi Fevzi Çakmak mevkisinde Abdullah 'a (85) ait iki katlı evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında evde mahsur kalan Abdullah ve eşi Makbule Akpınar (83), itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde muayenesi yapılan çiftçin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akpınar, İtfaiye, Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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