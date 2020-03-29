Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ordu'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor - Drone

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından meydanlar ve işlek caddelerde insan yoğunluğu azaldı.

29.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:26
Ordu 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından meydanlar ve işlek caddelerde insan yoğunluğu azaldı.
Kentte, "Evde Kal Türkiye " çağrısına uyan vatandaşlar koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ediyor ve zaruri ihtiyaçlar dışında dışarıya çıkmıyor.
Dışarı çıkan az sayıda kişi ise eldiven ve maske kullanarak önlem alıyor.
Her gün yüzlerce insanı ağırlayan 16 Temmuz Demokrasi Meydanı, Köprübaşı Meydanı ve araç trafiğine kapalı olan Süleyman Felek Caddesi, en sakin günlerini yaşıyor.
Öte yandan, önlemlere uyulması konusunda sahil ve meydanlarda devriye gezen güvenlik güçleri, vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyarıyor.
Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanıyor.
Trafik ışıklarıyla "Evde kal" çağrısı
Bu arada, Ordu Valisi Seddar Yavuz'un girişimleriyle koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara "Evde kal" yazısı yerleştirilerek, vatandaşlara evden çıkmamaları hatırlatıldı.
Trafik lambalarının sarı ışık kısmına "Evde hayat", yeşil ışık kısmına ise "Eve git" uyarısı yazıldı.
Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun fedakarca çalıştığına dikkati çekerek, şimdiye kadar 5 bin 884 talebin 5 bin 738'inin karşılandığını bildirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Ordu’da ’Evde kal’ çağrısına uyuluyor - Drone

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ordu, Güncel

Haberin Videosu :

Ordu'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor - Drone

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ordu'da 'Evde kal' çağrısına uyuluyor - Drone - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, soru işaretleriyle görevden ayrılan Bakan’ın yerine atadığı isimle görüştü Haberler
Erdoğan, soru işaretleriyle görevden ayrılan Bakan'ın yerine atadığı isimle görüştü
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı Haberler
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı
Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Haberler
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP’li vekile soruşturma başlattı Haberler
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekile soruşturma başlattı
Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti Haberler
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haberler
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Çankırı’da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Haberler
Çankırı'da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı Haberler
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:28: HDP'li Tosun ile megafonla anons yaptırdığı kişi hakkında soruşturma - Haber 16:28: Aydın Valiliği'nden "48 saat hiç çıkma" çağrısı - Haber 16:28: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Emine Erdoğan'ın dayanışma çağrısına destek - Haber 16:26: Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen tedavi altında (2) - Yeniden - Haber 16:26: İBB, yüzde 50'ye uymayan halk otobüsü sürücüsünün sertifikasını iptal etti - Haber 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber 14:41: Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı - Haber 14:22: İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı - Haber