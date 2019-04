Ordu'da Farklı Gün

Kaynak: İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında el ele verilerek, toplumda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda farkındalık günü oluşturuldu. Ünye Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ergin Yiğit,"2 Nisan Birleşmiş Devletler tarafından kabul olunmuş ve tüm dünyada Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir. Otizm doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk 3 yılında fark edilen karmaşık bir gelişim bozukluğudur. Otizm olan bir çocuğun çevresiyle yeterli sosyal ilişkiler kuramaması bir iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve kalıplaşmış takıntılı davranış biçimlerinin sahip olması ile bilinmektedir. Otistik bozukluğun tüm ırklarda ve iki gruplarda ya da sosyal statüsü farklı gruplarda görünebileceği, ailenin gelir durumu, yaşam biçimi, eğitim düzeyi ve otistik bozukluk arasında herhangi bağ olmadığı vurgulanmaktadır. Otizmin görülme sıklığı hızla artmakta 1985 yılında her 2 bin 500 çocukta birine otizm tanımı koyulmuşken 2001 yılında 250, 2013 yılında 88 çocuktan birine bu tanım koyulmuş bulunmaktadır. Günümüzde ise doğan her 68 çocuktan biri otizm olarak dünyaya gelmektedir. Otizmin erkek çocuklarda ki yaygınlığı kız çocuklardan 4 kat daha fazla görülmektedir. Dünya da son yıllarda şeker, kanser ve AİDS dahil olmak üzere bir çok hastalıktan daha fazla sayıda otizm teşhisi konulmaktadır" dedi."Otizm bir eksiklik değil farklılıktır"Otizmin dünyada bir farklılık olduğunu ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, "Bilgi toplumlarında eğitimin görevi önce insan anlayışı ile bireyleri kendi güçlerini fark ettirmek ve değerli olduklarını hissettirmektir. Otizm sendrom bozukluğu olanların toplumsal hizmetlerden eşit oranda yararlanmasını sağlamak ve bağımsız biçimi toplumsal yaşamı her anında katılmalarını kolaylaştırmak ve hepimizin ortak sorumluluğudur. Otizm bir zeka sorunu değildir bu nedenle erken tanım çok önemlidir. Otizmli çocukların mutlaka eğitim sistemi için yer almaları gerekmektedir çünkü eğitim otizmli bireyler için her şeyden önce tedavi anlamına gelmektedir. Otizmi diğer engel gruplardan ayıran en önemli fark erken tanı ve erken bireysel kaynaştırma eğitimi ilke otizmli çocukların sorunlarını büyük oranda tedavi edilebilir olmasıdır. Unutmayalım ki otizm bir eksiklik değil farklılıktır. Toplumda bu bilincin oluşturması otizmli aileler için kritik önem taşımaktadır. Bu yüzden otizmin kamuoyunda bilginliğin artması için hepimiz el ele vermeliyiz" şeklinde konuştu.Özel Eğitim Öğretmeni Neriman Fedakar, "Hayatımızda ve hayatımızın bir bölümünde otizm kelimesini ve otizmli birey kelimesini mutlaka duymuşunuzdur. Otizm nedir? Otizm spektrum bozukluğu olarak geçmektedir. Bilgilendirme aşamasında daha anlaşılır olabilmesi için otizm şeklinde bilgilendirme vereceğim. Otizm beynin yapısını veya işleyişini etkileyen bazı sinir sitemi sorunlarından kaynaklandığı belirlenmiştir. Günümüzde otizmin nedeni bilinmemektedir. Otizmde erken tanım çok önemlidir. Çocukta 12. ve 18. Aydan itibaren ortaya çıkan bazı belirtiler otizmden şüphelenmemize neden olmaktadır. Belirtilerin büyük bir kısmını gözlemleriz. Ülkemizde 2,5-3 yaşına kadar sağlık sistemimizde tam bir tanım bulunamamaktadır" ifadelerini kullandı.Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında yapılan etkinlik,konuşmaların ardından Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Okulu öğretmenlerinden Devrim Kat ve ekibinin müzik dinletisi düzenlendi. Program Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin "Otizme Bir İz Bırakalım" resim etkinliği ile devam ederken, balon uçurma etkinliği ile sona erdi.Etkinliğe ayrıca Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ve daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. - ORDU