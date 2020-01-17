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Ordu'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

ORDU'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Fevzi ile odanın eski yönetim kurulu üyesi Hulusi Yerebasmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 17.01.2020 19:05Ordu'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

ORDU'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ticaret Borsası Başkanı Ali Fevzi ile odanın eski yönetim kurulu üyesi Hulusi Yerebasmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Fevzi, odanın eski yönetim kurulu üyesi Hulusi Yerebasmaz ve oda çalışanı 2 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerini adından adliyeye sevk edilen Ali Fevzi ve Hulusi Yerebasmaz, 'terör örgütüne maddi destek sağlamak' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, oda çalışanı 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Fatsa, Güncel

Kaynak: DHA

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