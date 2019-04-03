03 Nisan 2019, 15:45
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Ordu'da Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı

Ordu

Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyon kapsamında daha önce kamudan ihraç edilen ve örgütün kapatılan çeşitli kurumlarında çalışan 5 kişiye yönelik Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince operasyon düzenlendi.

Altınordu ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 5 kişinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, söz konusu 5 şüphelinin, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana arandıkları öğrenildi. Ordu, Güncel
Kaynak: AA