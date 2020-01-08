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Ordu'da fındık fiyatı 19 liraya yükseldi

Ordu'da serbest piyasada işlem gören 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 19 liraya yükseldi.

08.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:58Ordu'da fındık fiyatı 19 liraya yükseldi
'da serbest piyasada işlem gören 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogram fiyatı 19 liraya yükseldi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünlerde fındık fiyatında hareketlenme olduğunu belirterek, tüccar ve manavlarda satış fiyatının artış gösterdiğini söyledi.
Aralık ayında 16-17 lira seviyelerinde işlem gören kabuklu fındığın, bugünlerde 2-3 lira artarak 19 liraya kadar yükseldiğine işaret eden Soydan, bu sezon ilk defa fiyatın 19 lirayı gördüğünü belirtti.
Soydan, evinde fındığı olanların bu duruma oldukça sevindiğini ifade ederek, fiyat artışının ilerleyen günlerde devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, fındık fiyatları, Ordu, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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