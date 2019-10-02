Haberler » 3. Sayfa » Haber

Ordu'da fındık hırsızları cezaevinde

Ordu'nun Kumru ilçesinde ağustos ve eylül aylarında meydana gelen fındık hırsızlığının failleri yakalandı.

02.10.2019 19:22Ordu'da fındık hırsızları cezaevinde
Ordu'nun Kumru ilçesinde ağustos ve eylül aylarında meydana gelen fındık hırsızlığının failleri yakalandı. Yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kumru ilçesinde ağustos ve eylül aylarında meydana gelen fındık hırsızlığı olayları ile ilgili olarak Ordu İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi, İstihbarat Timi, Fatsa ve Korgan İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde olaylara karışan 5 kişi belirlendi. Bu kişilerin çaldıkları fındıkları Fatsa ve Kumru ilçelerinde bulunan fındık tüccarlarına sattıkları tespit edildi. Adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda yapılan operasyon sonucunda şüpheli şahıslar yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme faillerden 3'ünün tutuklanmasına karar verirken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU

Kumru, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:22 Otomobil takla attı: 6 yaralı
01:17 Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
01:07 Rehin alınan Belediye Başkan Yardımcısı Şentürk'ü Belediye Başkanı Uğur Sertaslan kurtardı
01:07 Başkan yardımcısını rehin alan zanlı tutuklandı
01:04 Kahraman polis, denize atlayıp intihara teşebbüs eden genci böyle kurtardı
00:55 Edremit'te roman mahallesi karıştı: 1 ölü 9 yaralı
00:54 Su borusu bomba gibi patladı, yol çöktü, evleri su bastı