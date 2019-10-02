Haberler » Güncel » Haber

Ordu'da fındık hırsızları tutuklandı

Ordu'da fındık hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

02.10.2019 17:04Ordu'da fındık hırsızları tutuklandı
Ordu'da fındık hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl ve ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Fatsa ve Korgan ilçelerinde meydana gelen fındık hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, olaylara karıştığı belirlenen 5 şüphelinin, çaldıkları fındıkları Fatsa ve Kumru ilçelerinde bulunan fındık tüccarlarına sattıklarını tespit etti.
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:32 Avrasya Ülkeleri Aile Kültür Derneği kuruldu
19:30 İran'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarına tepki
19:30 Ticaret Bakanı Pekcan'ın Mersin ziyareti
19:30 Diş hekimi Urhan gözyaşları eşliğinde toprağa verildi
19:30 Çekmeköy'de iş makinası yüklü tır alt geçitte kaza yaptı
19:28 "200 bini aşkın işverenimize yaklaşık 5 milyar lira destek olduk"
19:28 Demokrat başkan aday adaylarından Sanders hastaneye kaldırıldı