Haberler » Güncel » Haber

Ordu'da fındık hırsızları yakalandı

Ordu'nun İkizce ilçesinde, fındık çalarken yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

27.09.2019 18:56Ordu'da fındık hırsızları yakalandı
Ordu'nun İkizce ilçesinde, fındık çalarken yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçede farklı zamanlarda yaklaşık 4 ton fındık çaldıkları öğrenilen E.G. ve M.S.T'nin, Samsun'da kiraladıkları hafif ticari otomobil ile tekrar ilçe merkezine geldiğini tespit etti.
Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu, iki şüpheli fındık çaldıkları sırada suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, İkizce, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:02 Çavuşoğlu: "NATO'nun genişlemesi bizim için her zaman öncelikli olmuştur"
23:00 Düzce'de kereste atölyesi ve ev yangını
22:59 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali - Sokratis Sinapoulos ve Derya Türkan konseri
22:56 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'de
22:55 Süper Lig: Medipol Başakşehir: 5 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)
22:52 "Kosta Rika ile iş birliğimiz geniş bir yelpazede ilerlemeye devam edecek"
22:49 Otoyol kapandı, 15 kilometre araç kuyruğu oluştu