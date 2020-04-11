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Ordu'da fırınlardan vatandaşlara eve ekmek servisi

ORDU'da, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından ekmek fırını çalışanları, evlere servis yapmaya başladı.

11.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:32
Ordu'da fırınlardan vatandaşlara eve ekmek servisi

ORDU'da, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından ekmek fırını çalışanları, evlere servis yapmaya başladı.

Ordu halkı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için uygulanan sokağa çıkma yasağına uydu. Kentte, ekmek fırınları tarafından evlere servisler düzenlenmeye başlandı. Sokak aralarına servislerle gelen fırın çalışanları, telefonla sipariş veren kişilere bina önlerinde ekmeklerini teslim ediyor.

Şarkiye Mahallesi Muhtarı Emre Yayla, vatandaşlara fırınlardan evlere ekmek servisi yaptıklarını belirterek, "Fırıncılarımızın mahallelere servislere var. Araçla ekmek götürüp siparişleri karşılıyorlar. Biz de bize ulaşan talepleri karşılamaya çalışıyoruz, mahallelere genel olarak ekmek servisi yapılıyor" şeklinde konuştu.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Ordu'da kentin giriş ve çıkışlarında, mahallelerde, cadde ve sokaklarda polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Denetimlerde vatandaşların yasağa uyduğu ve evlerinden çıkmadıkları görüldü.

Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetleyerek, "Gerek Altınordu ilçemizde gerekse Ordu il genelinde vatandaşlarımızın yasağa uyduğunu görüyoruz. Ordululara bu vesileyle teşekkür ediyorum. Biz de hizmetlerde aksama yaşanmaması için kontrollerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Altınordu, Ordu, Güncel
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