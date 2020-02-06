Ordu'da fırtına çatıları uçurdu; ilçelerde okullar tatil edildi

ORDU'da şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı kamu binaları ve evlerin çatıları hasar görürken, 12 ilçede okullar 1 gün tatil edildi.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, yer yer hızı saatte 112 kilometreye ulaşarak fırtınaya dönüştü. Fırtına nedeniyle kent merkezi ile birçok ilçede, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri yaşanırken, bazı kamu binalarında hasar oluştu. Fırtına nedeniyle 10 ilçede, okullar 1 gün tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün gece başlayan fırtınanın birçok ilçede etkisini sürdürdüğü belirtilerek şunlar kaydedildi: "Meteorolojiden yapılan kuvvetli fırtına uyarısı nedeniyle Akkuş, Gürgentepe, Aybastı, Korgan, Mesudiye, Kabadüz, Çaybaşı, Kabataş, Çamaş, Gölköy, Fatsa ilçelerimizin tamamı ile Ünye ilçemizin yüksek kesimlerindeki okullarda eğitim öğretime bugün ara verilmiştir. Kuvvetli fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, yangın, soba zehirlenmeleri gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, vatandaşlarımızın gerekmedikçe konutlarından veya işyerlerinden dışarıya çıkmamaları can ve mal kaybı açısından önem arz etmektedir."

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne intikal eden hasar durumuna göre ilçelerde toplam 9 konut, 5 okul ve 2 kamu binasında, fırtına nedeniyle çatı uçması meydana geldiği tespit edildi. Kuvvetli fırtınadan dolayı; il genelinde 4 bin 28 adet elektrik trafosunun 895'i enerjisiz kalırken, kent genelindeki 772 mahallenin 344'ünde ise kısmi elektrik kesintisi yaşandı.