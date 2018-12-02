Ordu'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvuran 12 Kişinin Tedavisi Sürüyor

02 Aralık 2018 Pazar 16:06



02 Aralık 2018 Pazar 16:06

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Faruk Furtun Anaokulu'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelerin acil servislerine başvuran 64 öğretmen ve öğrenciden 12'sinin tedavisinin halen devam ettiği, sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi.Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Faruk Furtun Anaokulu'nda yedikleri yemekten ve içtikleri sudan rahatsızlanan 64 öğretmen ve öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu. Hastanelerde tedavi altına alınan öğretmen ve öğrencilerin okulda yemek ve su içtikleri öğrenildi. 52 öğretmen ve öğrenci tedavilerinin ardından taburcu olurken 12 kişinin de tedavisinin halen devam ettiği, sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi.Ordu Valisi Seddar Yavuz, olayla ilgili ihmalleri olan kamu görevlileri dahil olmak üzere bununla ilgili yasal işlem yapılacağını, okuldaki yemeğin okul idaresi tarafından malzeme temin edilerek pişirilip yapıldığını, gıda alımının da bir şirket aracılığıyla yapılmadığını, bir gün bekletilen bir gıdanın tüketimiyle ilgili de incelemenin devam ettiğini söyledi.Tüketilen yemek ve sudan alınan numuneler ise incelemeye götürüldü. Yapılacak analizin ardından zehirlenme olayının neden kaynaklandığıda belirlenecek. Okuldaki eğitim-öğretiminde aksamadan devam edeceği öğrenildi.