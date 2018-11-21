Ordu'da Göle Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Ordu
'nun Ünye
ilçesinde göle düşen vatandaş AFAD
ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Erenyurt
Mahallesi Yazlık Kozkırık Küme Evleri mevkisinde evine giderken dengesini kaybederek göle düşen Erdal Almak'ı (32) gören vatandaşlar AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, Almak'ı düştüğü yerden çıkardı.
Almak, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ünye,AFAD,Ordu
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:24