Ordu'da gönüllü gençlerden sağlık çalışanlarına maske desteği
Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerinde sağlık çalışanları için koruyucu siperli maske üretildi.
16.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:52
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatı ile Gençlik Merkezlerinde sağlık çalışanlarına teslim edilmesi amacıyla koruyucu siper maske üretimine başlandığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ordu, Fatsa ve Ünye Gençlik Merkezlerinde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençlerin çalışmaları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile İl Müdürlüğü tarafından alınan maske yapımında kullanılan malzemeler ile 10 günde 8 bin adet koruyucu siper maske yapıldı. Sağlık çalışanları için üretilen toplamda 8 bin adet koruyucu siper maskeler Ordu Sağlık İl Müdürlüğüne teslim edildi."
Kaynak: AA