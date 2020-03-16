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Ordu'da hafif ticari araç su kanalına çarptı: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

16.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:36
Ordu'da hafif ticari araç su kanalına çarptı: 1 yaralı
Ordu 'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cevizdere Mahallesi devlet sahil yolu liman kavşağı yakınlarında, Abdullah Önal yönetimindeki 52 ABE 710 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Önal (58), olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Ünye, Ordu, Güncel

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