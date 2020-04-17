Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Ordu'da hal esnafından sağlıkçılara meyve ikramı

Ordu'nun Ünye ilçesinde hal esnafı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına kasalarla meyve ikram ederek destek oldu.

17.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:42
Ordu'da hal esnafından sağlıkçılara meyve ikramı
Ordu 'nun Ünye ilçesinde hal esnafı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına kasalarla meyve ikram ederek destek oldu.

Ünye Yaş Sebze ve Meyve Toptancıları Derneği Başkanı Kazım Bodancı, bir grup hal esnafı ile sağlıkçılara moral vermek amacıyla kasalarla meyve hazırladı.
Bodancı ve beraberindeki hal esnafı, meyvelerin bulunduğu kasaları Ünye Devlet Hastanesi yetkililerine teslim etti.
Başkan Bodancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının yanında olduklarını göstermek ve onlara destek olmak istedikleri için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.
Ünye Devlet Hastanesinde çalışan tüm sağlık görevlilerinin, vatandaşa hizmet ettiğini vurgulayan Bodancı, onlara bir katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getirdi.
Hal esnafı olarak desteklerinin süreceğini ifade eden Bodancı, şunları kaydetti:
"Devletimiz nasıl ki vatandaşının yanındaysa, biz de vatandaş olarak devletimizin yanındayız. Doktorlarımız hastaneye gelen tüm hastalara hizmet ediyor. Biz de vatandaş olarak devletimize hizmet için buradayız. Bundan sonraki süreçte de Ünye hal esnafı olarak her zaman sağlık çalışanlarının yanındayız ve belirli aralıklarda bu ikramlarımız devam edecek. Haldeki esnaf arkadaşlarımız bu konuda duyarlılar."

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Ünye, Ordu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru’nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklama yapıyor Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Herkes İstanbul’a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Haberler
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Haberler ›› Güncel ››Ordu'da hal esnafından sağlıkçılara meyve ikramı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:59: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi tedbirler artırıldı - Haber 17:59: 19 Mayıs Gençlik Merkezi de maske seferberliğine katıldı - Haber 17:58: 346 Türk vatandaşı Hollanda'dan uçakla Samsun'a getirildi - Haber 17:58: Denizli'de sosyal kullanım alanı fazla olan yerlerde 'korona' denetimi - Haber 17:58: Artvin'de kamu çalışanlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira destek - Haber 17:40: Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? - Haber 17:40: Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi - Haber 17:31: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor - Haber 17:30: Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı - Haberler 17:18: Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı - Haber 15:22: Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım - Magazin