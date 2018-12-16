Ordu'da Hamsi Şenliği

16 Aralık 2018 Pazar 15:12



16 Aralık 2018 Pazar 15:12

Ordu'nun Ulubey ilçesinde birincisi düzenlenen hamsi şenliğinde yaklaşık 1 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.Ulubey ilçesine bağlı Ohtamış Mahallesi'nde bu yıl birincisi düzenlenen hamsi şenliği büyük ilgi gördü. Mahalle meydanında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, ilk kez düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Yoğun bir kalabalığın olduğu etkinlikte, Karadeniz türküleri eşliğinde horon da tepildi.Hamsi şenliğine katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yaptığı açıklamada, Ohtamış Mahallesi'nin en güzel ve geniş mahallelerden birisi olduğunu söyledi. Etkinlikte birlik ve beraberliğin güzel olduğuna değinen Başkan Tekintaş, "Halkımızın bu güzel günlerde bir araya gelmesi bizleri mutlu ediyor. Hamsinin şenliğinin vesile olması ve hava şartlarının güzel olmasından dolayı mutluyuz. El birliği ile gerçekleşen organizasyonda çocuklarımıza da bu birlikteliği aktarmamız lazım. Ohtamış Mahallesi'nde bu ilk defa başlatıldı. İnşallah bu genişleyerek ve gelişerek devam ettirilecektir. Her şeyin güzel olduğu bu etkinlikte bir aradayız" dedi.Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ise bu tür etkinlikler ile insanları bir arada görmenin mutluluklarını yaşadıklarını söyledi.Yaklaşık 1 ton hamsinin dağıtıldığı şenlik, çeşitli etkinlikler ile devam etti. - ORDU