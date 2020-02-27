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Ordu'da hayvan hırsızlığı iddiası

Gürgentepe ilçesinde yaklaşık dört ay önce, 2 büyükbaş hayvan çalınması olayının şüphelileri Tokat'ta yakalandı.

27.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:41Ordu'da hayvan hırsızlığı iddiası
ilçesinde yaklaşık dört ay önce, 2 büyükbaş hayvan çalınması olayının şüphelileri 'ta yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hırsızlık olayıyla ilgili il ve ilçe jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonrası, olaya karıştığı iddia edilen 2 kişinin Tokat'ın Turhal ilçesinde gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, Gürgentepe ilçesine getirilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedilerek, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam edeceği vurgulandı.

Gürgentepe, Jandarma, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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