23.06.2019 13:09
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Ordu'da heyelan riskindeki 69 hane tahliye edildi

Ordu

ORDU'nun Gölköy ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde, heyelan tehdidi nedeniyle gece saatlerinde 69 hane, tedbir amacıyla tahliye edildi.

ORDU'nun Gölköy ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde,  heyelan tehdidi nedeniyle gece saatlerinde 69 hane, tedbir amacıyla tahliye edildi.
Ordu 'nun Gölköy ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde, ilçe belediye ve polis ekipleri, son 1 haftadır süren yağışlar nedeniyle gece saatlerinde heyelan riski altındaki evlere ulaşarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ekiplerin uyarıları sonucu, heyalan tehdidi altındaki binalarda 69 hane, tedbir amaçlı tahliye edildi. Evlerini terk eden mahalle sakinleri, geceyi akrabalarının evlerinde geçirdi. Vatandaşların bazıları da Sağlık Meslek Lisesi pansiyonuna yerleştirildi. Mahallelilerin, riskin azaldığı bölgede bugün yeniden evlerine dönmeye başladığı belirtildi.
'TEDBİRLERİMİZİ ALDIK'
Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ , heyelanın bölgede yıllardır etkili olduğunu, bu yıl özellikle kış mevsimi ile birlikte etkisini artırdığını belirtti. Uludağ, "Bölgemizde yağmur ve sel var. Bu yağışlar heyelanı tetikleyebilir ihtimaline karşı mahallemizde vatandaşlarımız uyarılarak tahliye edildi. AFAD ve İlçe Kaymakamlığımız gerekli çalışmaları yürütüyor. Belediye olarak gerekli tedbirlerimizi de aldık. Bölgemiz çok yağış aldığından heyelanlarla karşı karşıya kalıyoruz" dedi.
AFAD TEKNİK ÇALIŞMA BAŞLATMIŞTI
Öte yandan, bölgede yağan karın erimesiyle kış döneminde etkisini gösteren heyelanda, tarım arazileri ve yollarda yarıkların oluşması, yüksek gerilim hattı direklerinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mahallede, bir dizi tedbirler alınmıştı. Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri de mahallede zemin etüt çalışması başlatmıştı.


- Ordu
Kaynak: DHA
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