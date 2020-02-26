Ordu'da heyelanlar tedirgin ediyor

ORDU'da, son haftalarda kar ve sağanak yağışlar nedeniyle toprak zeminin yumuşamasıyla irili- ufaklı heyelanlar meydana gelmeye başladı. Kentte, Fatsa- Perşembe sahil yolu ulaşıma kapanırken, trafik alternatif mahalle yollarından sağlanmaya başlandı. Ordu Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, il genelinde son günlerde heyelanların arttığını açıkladı.

Ordu'nun Altınordu, Aybastı, Gölköy, Perşembe, Gülyalı, Ünye, Kabadüz ve Çaybaşı ilçelerinde son yıllarda meydana gelen heyelanlar vatandaşları tedirgin ediyor. Heyelanın en fazla etkili olduğu ilçelerden Aybastı'da yağan karın hızlı erimesiyle yeni heyelanlar oluştu. İlçeye bağlı Sağlık Mahallesi'nde geçen yıl meydana gelen heyelanda 22 bina ile 1 cami yıkılırken, 80 konut da boşaltıldı. Birçok ev yamaçta asılı kalırken, mahalleye girişlere izin verilmiyor.

Öte yandan, kentte son haftalarda kar ve sağanak nedeniyle toprak zeminin yumuşamasıyla irili- ufaklı heyelanlar meydana gelmeye devam ediyor. Kentte, Fatsa- Perşembe sahil yolu ulaşıma kapanırken, trafik akışı alternatif mahalle yollarından sağlanıyor. TIR'lar ve ağır tonajlı kamyonlar sahil yolunu kullanamazken, Karadeniz Sahil Yolu Perşembe- Bolaman otoyolundan ulaşım sağlıyor.

'TOPLU KONUT ARAZİ YERİ ARAYIŞIMIZ DEVAM EDİYOR'

Ordu AFAD Müdürü Osman Işık, kentte son yıllarda heyelanların çoğaldığını, gelen ihbarları da anında değerlendirdiklerini söyledi. Özellikle kırsal kesimde yağan karın hızlı erimesiyle toprakta yumuşama meydana geldiğini belirten Işık, "Son yıllarda ilimizde heyelan olayı ciddi oranda arttı. Bu günlerde de ciddi manada heyelan ihbarları geliyor. Müdürlük olarak her birini atlamadan titizlikle incelemeye çalışıyoruz. Aybastı Sağlık mahallesinde geçen yıl heyelanda yıkılan evler vardı. Orayla ilgili çalışmalar devam ediyor, 26 vatandaşımızın yerleşimleriyle ilgili yer seçimini yaptık. Kendi uygun yeri olmayan vatandaşlarımız için toplu konut arazi yeri arayışımız devam ediyor" dedi.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Fatsa'da heyelanlı bölgede evi bulunan Necmettin Akbaş, "Yaklaşık 15 günden beri burada yol kapalı. Bölge zaten heyelanlı. Bolaman'da duvarlar yapıldı, buraya yapılmadı. Bolaman'da da heyelan meydana gelmişti önceden, duvar yapıldı. Yolun kapalı olması mağdur ediyor, vatandaş perişan oldu. Alternatif mahalle yolu dik, araçların çıkması zor" diye konuştu.

Şükrü Aşık ise çöken yolun altında su kaynağı geçtiğini, önceden beri bölgede çöküntünün olduğunu belirterek, "Çöktükçe buranın üzerine asfalt koydular, yukarıdan gelen suya bir çözüm bulamadılar. Bunun olacağı zaten belliydi. 2 haftadır yol kapalı, gelen bakıp gidiyor. Aslında üç günde bu yol yapılır. Yetkiyi bana versinler üç günde bu yolu yaparım" diye konuştu.