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Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

Son dakika: Ordu'nun Akkuş ilçesinde Umut-1 Hidroelektrik Santrali'nde patlama meydana geldi. Santralin üretim tesisinde meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

08.11.2019 22:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Gökçebayır Mahallesi'nde Tifi Deresi üzerinde bulunan Umut-1 Hidroelektrik Santrali'nde akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Santralin üretim tesisinde meydana gelen patlamada çeşitli yerlerinden yaralanan 4 işçiden ikisi Devlet Hastanesi, ikisi de Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GAZ SIKIŞMASI PATLAMAYA NEDEN OLDU

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine, patlamanın metan gazı sıkışması sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini söyledi. Yaralılardan yanık şikayeti fazla olan ikisinin Ünye'ye sevk edildiğini anlatan Demirci, "Patlama sonrası santralde maddi hasar oluştu. Uzman ekipler patlamanın yaşandığı alanda çalışma yapıyor." dedi.


Hidroelektrik Santrali, Akkuş, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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