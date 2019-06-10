Ordu'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Ordu
'da 6 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi, çalınan malzemelerle yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığınca, Ünye
ve çevre ilçelerde son 3 ayda meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.
Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi
, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Timi, Ünye Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu değerlendirilen İ.C. (34), çalınan malzemelerle yakalandı.
İ.C, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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