18.06.2019 20:15
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Ordu'da hortum paniği

Ordu

ORDU'nun Fatsa ve Ünye ilçeleri mevkiinde Karadeniz açıklarında kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu.

ORDU'nun Fatsa ve Ünye ilçeleri mevkiinde Karadeniz açıklarında kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla hortumu görüntüledi.
Ordu'da yer yer etkili olan sağanak yağmurun yanı sıra Fatsa ve Ünye ilçelerinde Karadeniz açıklarında görülen hortum kısa süreli korku yarattı. Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden araçlarda bulunan vatandaşlar kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla hortumu görüntüledi.


- Ordu
Kaynak: DHA
Ünye, Fatsa, Karadeniz, Ordu, Güncel

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