19.06.2019 00:51
Haberler» Güncel» Haber

ORDU'DA HORTUM PANİĞİ

ORDU

ORDU'nun Fatsa ve Ünye ilçeleri mevkiinde Karadeniz açıklarında kıyaya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu.

ORDU'nun Fatsa ve Ünye ilçeleri mevkiinde Karadeniz açıklarında kıyaya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla hortumu görüntüledi.
Ordu'da yer yer etkili olan sağanak yağmurun yanı sıra Fatsa ve Ünye ilçelerinde Karadeniz açıklarında görülen hortum kısa süreli korku yarattı. Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden araçlarda bulunan vatandaşlar kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla hortumu görüntüledi.


Kaynak: DHA
Ünye, Fatsa, Karadeniz, Ordu, Güncel

Son Dakika Haberleri
02:23 Oto elektrik dükkanı ve içindeki otomobiller yandı
02:23 ADANA Oto elektrik dükkanı ve içindeki otomobiller yandı
02:22 Hakim ve savcıların görevde yükselme kararı
02:20 Elazığ'da bazı alanlar riskli ilan edildi
02:16 Araklı'daki sel
02:08 Oto elektrik dükkanı ve içindeki otomobiller yandı
02:08 Beşinci kat penceresinden düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı